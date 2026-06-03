La FAC dona la llista d’integrants de l’equip que participarà a «La Clàssica»

Commemorant el Dia Mundial de la Bicicleta, la Federació Andorrana de Ciclisme (FAC), de la mà del seu director tècnic, Víctor de la Parte, ha fet pública la llista d’integrants que participaran en la segona edició de “La Clàssica”. Per a aquesta prova De la Parte ha convocat a: Adrià Regada, Enzo Fuentes, Gerard Mora, Miquel Naudi, Martí Riera, Thomas Salomon i Max Palmitjavila (com a convidat).
“És una gran oportunitat per a aquest grup que de ben segur veurà fet realitat el somni de competir amb els millors del món”, explicava Víctor de la Parte, que afegia “els recomanaria que gaudeixin el moment, tot i que no han d’oblidar que porten la bandera del país i això significa que ho han de donar tot”.
Convidat s a la Vuelta al Norte de Gran Canaria, del 2 al 4 de juliol.
La Federació Andorrana de Ciclisme ha rebut una invitació perquè el grup de ciclistes pugui competir en la XXX Vuelta Ciclista Norte de Gran Canaria 2026. Una invitació que comportarà que totes les despeses estiguin pagades per l’organització.
Per a la prova canària que constarà d’un total de 203,95 quilòmetres dividits en tres etapes, la llista que presenta De la Parte serà: Gerard Mora, Miquel Naudi, Thomas Salomon, i Max Palmitjavila i Adrià Isal (com a convidats).