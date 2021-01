La FAAD demana tenir en compte els drets dels discapacitats en la futura llei del règim electoral

La Federació Andorrana d’Associacions de Persones amb Discapacitat (FAAD) demana al Consell General que tingui en compte els drets dels discapacitats a l’hora de modificar la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum.

En aquest sentit, recorda al legislador que “ha de tenir en compte en el debat parlamentari i en la norma que neixi d’aquest debat, allò que preceptua el Conveni relatiu als drets de les persones amb discapacitat i el Protocol opcional al Conveni relatiu als drets de les persones amb discapacitat, fets a Nova York el 13 de desembre del 2006, i ratificats pel nostre Estat”, detalla en un comunicat de premsa. En aquest punt, la FAAD interpreta de dit conveni que “tota persona té plena capacitat jurídica i per tant tot ciutadà amb dret a vot podrà exercir-lo sigui quina sigui la manera d’exercitar-lo i amb els recolzaments que necessiti”.

“Des d’aquesta òptica totes les formes d’exercir el dret a sufragi són, al nostre entendre, vàlides”, continua el comunicat. Així, l’entitat es posiciona: “som del tot favorables a un vot electrònic, al vot per correu i al vot presencial el dia de les eleccions amb tots els suports necessaris per a totes les persones, i com no també per a les persones amb discapacitat. Tot allò que faciliti que els ciutadans, tots els ciutadans (nosaltres també ho som), puguin exercir el dret que els hi correspon legalment”, conclou el comunicat.