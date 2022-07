La duana ingressa més de 106 milions durant el primer semestre

L’economia andorrana continua amb les bones dinàmiques dels darrers mesos i segueix a l’alça. Tal com publica aquesta setmana la duana, durant aquest mes de juny la recaptació ha estat de 18,2 milions d’euros. En comparació amb l’any anterior, els ingressos han augmentat un 21%, quan van ser de 15 milions, i ha estat un 146,2% superior si es compara amb l’abril del 2020.

Així, doncs, durant el primer semestre, de gener a juny els ingressos han estat de més de 106 milions d’euros, gairebé un 70% més que en el primer semestre de l’any anterior.

Entrant al detall, els ingressos per taxes d’importacions de tabac són els principals. Aquest mes de juny es van ingressar 7,7 milions d’euros, el que representa un augment de l’11,7% respecte a l’any anterior. De fet, en el primer semestre, els ingressos procedents per taxes d’importacions de tabac s’eleven fins als 48 milions d’euros.

Pel que fa a les taxes d’importacions de begudes, hi ha hagut una disminució del 0,2% en comparació amb el 2021. En concret, els ingressos per aquestes taxes van ser de més 796.000 euros.

Finalment, cal destacar que els ingressos per taxes d’importacions de combustibles minerals han estat de 4,7 milions d’euros, el que equival a un augment del 35,5% respecte a l’any anterior. Pel que fa a les taxes d’importacions d’altres mercaderies, al juny hi ha hagut un augment del 29,2% en relació amb el 2021. Els ingressos per les importacions d’altres mercaderies van ser de 5 milions.