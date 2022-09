La droga Popper

La Popper és una droga que s’inhala, igual que el pegament, el combustible i els dissolvents, només que tenen efectes mentals diferents. La persona que es decanta per la inhalació de pegament està buscant adormir-se, oblidar les seves penes i al mateix temps calmar la fam. Per l’altra banda, la que se’n va als altres dos vol estar eufòrica i relaxada però no arribar a adormir-se. Paral·lelament, cal aclarir que aquests consumidors són de recursos econòmics molt limitats o inexistents i consumeixen per a d’evadir-se de la seva realitat ja que són substàncies barates, de lliure accés i totalment legals.

No obstant això, el Popper no és legal en tots els llocs, hi ha països on està prohibit el seu consum i és degut a la seva alta toxicitat perquè està compost bàsicament per químics semblants al dissolvent, com són els nitrits de amilo, butil, isobutilo, entre d’altres.

Igualment, el seu consumidor ja és diferent, sol ser d’una classe social acomodada i el motiu de consum també difereix, cerca més la diversió, la utilitza com una substància recreativa, vol l’eufòria, desinhibir-se, estimular-se i, sobretot, augmentar el desig sexual i la vasodilatació de la musculatura llisa per a, així, dilatar tant la vagina com l’anus. Amb la qual cosa se li facilita la penetració quan té alguna disfunció sexual o simplement, quan vol incrementar el plaer en les relacions sexuals.

No té en compte els seus efectes a llarg termini, no el preocupa l’enrogiment de la seva cara, coll o tenir nàusees, maldecaps, taquicàrdies, etc. Només pensa en el plaer momentani, l’ara i aquí, està disposat a degradar el seu organisme i, fins i tot, a perdre la vida per tot just uns minuts de benestar, plaer o sexe salvatge. Això sí, una vegada transcorreguts els efectes plaents apareix una sensació d’esgotament extrem i com qualsevol altra substància recreativa, produeix tolerància, amb la qual cosa cal anar augmentant la dosi, facilitant així la sobredosi i la intoxicació.

