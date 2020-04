Després que s’ha confirmat la dotzena víctima al centre sociosanitari El Cedre, ja són 17 el total de defuncions que s’han produït a Andorra arrel de la pandèmia pel COVID-19.

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha informat aquest migdia de la darrera hora pel que fa a les dades de l’afectació per coronavirus.

En total avui es compatibilitzen 466 afectats, als que restades les 17 defuncions i les 21 altes, ens dona una suma de 428 persones actives amb el virus al Principat, 21 més que ahir.

Al Centre Hospitalari Nostra Senyora de Meritxell hi ha 47 ingressats, 3 menys que ahir, el que estabilitza el nombre i, segons Martínez Benazet, és bona senyal. D’aquests, 28 es troben a planta i 19 a l’UCI, dos més que ahir. Dels ingressats a la Unitat de Cures Intensives n’hi ha 3 que no necessiten ventilació assistida i la resta, 16 si. S’ha informat que s’espera que en les properes hores es retiri a 3 persones. El ministre també ha explicat que no és senzill extubar als pacients, doncs necessiten una important recuperació, ja que en el període que hi són perden la força del diafragma.

Pel que respecta als afectats de la residència El Cedre, hi ha 21 padrins després de la defunció que s’ha informat avui i de l’alta que es va produir ahir.