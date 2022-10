La DOP Formatge de l’Alt Urgell i la Cerdanya s’enlaira en globus a la Fira de Sant Ermengol

La Denominació d’Origen Protegit (DOP) Formatge de l’Alt Urgell i la Cerdanya, en col·laboració amb la Federació Catalana DOP – IGP, proposen amb motiu de la Fira de Formatges Artesans del Pirineu, emmarcada en la Fira de Sant Ermengol de la Seu d’Urgell, una activitat amb el globus aerostàtic que des del mes de juliol s’enlaira pel territori català per a donar a conèixer i promocionar els 22 aliments catalans que compten amb aquests segells de qualitat europeus.

El globus s’ubicarà dissabte al Camp Municipal de Futbol Emili Vicente i, si les condicions meteorològiques ho permeten, estarà operatiu de dos quarts de vuit del vespre a les nou de la nit, oferint una visió diferent i espectacular de la Fira des d’una altura de més de 20 metres. A més, els assistents podran gaudir de tastos de Formatge de l’Alt Urgell i la Cerdanya amb Denominació d’Origen Protegida (DOP), acompanyats de Pa de Pagès Català amb Indicació Geogràfica Protegida (IGP).

El president del Consell Regulador de la DOP, Toni Torrent, ha destacat que serà “una bona oportunitat per a fer una promoció notòria dels productes catalans amb DOP-IGP i posar en valor uns aliments arrelats al territori que conjuguen una tradició i qualitat excepcional”.

Formatge Urgèlia

Cal destacar que el segell de qualitat DOP garanteix la procedència de la llet i l’elaboració del producte d’acord amb els requisits de qualitat controlats pel Consell Regulador de la Denominació, a més d’un control extern realitzat per una empresa acreditada que certifica la qualitat del formatge. L’única empresa elaboradora és CADÍ, que el comercialitza amb la marca Urgèlia.

Les característiques pròpies d’aquest formatge venen donades, principalment, per l’obtenció d’una llet d’extraordinària qualitat, procedent únicament de les comarques pirinenques de l’Alt Urgell i la Cerdanya, una zona que es distingeix per les seves pastures verdes i fresques, riques en flora, pròpies de les valls i riberes del Pirineu català. La llet és de vaca de raça frisona i es recull diàriament, preservant tota la seva frescor i contingut nutritiu.

El fet que dona més personalitat al producte és la seva especial elaboració, que combina el saber fer tradicional amb la tecnologia més moderna. Durant la seva prolongada i lenta maduració a les caves, el formatge es raspalla amb salmorra i ferments de superfície que li conferiran la seva característica crosta rentada i determinaran el seu gust i aromes, amb una gran varietat de matisos.

El formatge presenta una crosta natural, de color marró clar o ataronjat. La seva textura és tendra i cremosa, i el seu gust suau i equilibrat. La seva maduració tradicional afavoreix que es desenvolupin aromes amb notes de fruita seca, torrats, molsa i bolets, entre d’altres, que proporcionen un buquet que s’arrodoneix i es manté al paladar, convertint-se en un veritable plaer per al consumidor més exigent. És un formatge excel·lent per a ser degustat sol, tot i que sorprèn per les seves grans aplicacions culinàries en les que sap transmetre tota la seva cremositat, sabor i caràcter.

Comercialització de 300 tones de Formatge de l’Alt Urgell i la Cerdanya

L’any 2021 es van comercialitzar unes 300 tones de Formatge de l’Alt Urgell i la Cerdanya amb DOP. Un 40 per cent es va vendre al mercat nacional, un 58 per cent a França i un 2 per cent a altres països, com els EUA, Alemanya, Polònia, Txèquia i Austràlia. Des del Consell Regulador s’assenyala que “el formatge forma part essencial de la dieta mediterrània més tradicional, i a nivell nutritiu destaca per la seva gran aportació de calci i de proteïnes d’alta qualitat”.