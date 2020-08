La dona ingressada a l’hospital rep l’alta però es detecten 8 nous casos

Ja no hi ha cap ingressat per coronavirus a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, ja que la dona amb afectació lleu però que estava ingressada per precaució per la seva avançada edat, ha estat donada d’alta en les darreres hores. No obstant, avui també s’han comunicat 8 nous casos, pel que el nombre d’afectats actius puja fins als 72.

El nombre d‘infectats des de l’inici de la pandèmia és ja de 963, mentre que es mantenen els recuperats (839) i les defuncions (52)

No s’ha informat de la procedència dels nous casos, ja que els rastrejos es ramifiquen cada cop més.