La dona de la seva vida, de Xavier Bosch

Títol: La dona de la seva vida

Autor/a: Xavier Bosch

Pàgines: 512

Editorial: Columna Edicions

Sinopsi:

El Joel, el Raimon i la Victòria són els germans Estrada. Cadascú viu en una punta de món. Un fet, però, els uneix. Una investigació periodística, en canvi, ho posa tot en risc. El Joel, director de documentals, aviat s’adonarà que hi ha descobertes que fan trontollar els sentiments, sacsegen la vida i obliguen a reescriure el passat.

Xavier Bosch, en la seva maduresa com a escriptor, combina els seus dos mons. El constructor d’intimitats recupera el periodisme amb una trama que pot posar tota una família en perill. És el preu de traspassar les línies vermelles de la veritat.

Autor/a

Xavier Bosch va néixer a Barcelona el 21 de juliol de 1967. És autor de la trilogia de novel·les del periodista investigador Dani Santana: Se sabrà tot (Premi Sant Jordi 2009 i llibre més venut de 2010), Homes d’honor (2012) i Eufòria (2014). Anteriorment havia publicat els reculls de contes Jo, el simolses (1992) i Vicis domèstics (1998) i la novel·la juvenil La màgia dels reis (1994). L’any 2015 va guanyar el Premi Ramon Llull amb Algú com tu, un èxit sense precedents amb més de 60.000 exemplars venuts i traduïda a set idiomes, i el 2017 va publicar Nosaltres dos, que també va tenir una excel·lent rebuda per part del públic. Periodista de llarga trajectòria, ha estat creador de formats audiovisuals d’èxit com Alguna Pregunta Més, El món a RAC 1 o El gran dictat. Ha estat cap de programes de RAC 1, director de l’Avui, del documental La fleur i dels programes Un tomb per la vida, Aquest any, cent! i Àgora de TV3. Articulista de El Mundo Deportivo, actualment és membre del consell editorial de l’Ara.

Font: casadellibro