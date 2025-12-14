La diverticulitis: símptomes, tractament i precaucions

Els diverticles són petites protuberàncies que es desenvolupen a les parets del còlon, especialment en zones de debilitat muscular. Quan aquests diverticles s’inflamen o s’infecten es produeix la diverticulitis. Les causes exactes de la formació dels diverticles i la seva posterior inflamació no es coneixen completament, però es creu que estan relacionades amb factors com la dieta baixa en fibra, l’envelliment, la falta d’exercici i altres problemes de salut del còlon.
La diverticulitis pot variar en gravetat. En casos lleus, els símptomes poden ser lleugers i resoldre’s amb una dieta especial, antibiòtics i repòs. No obstant això, en casos més greus, la diverticulitis pot conduir a complicacions com abscessos, perforació del còlon o formació de fístules, que requereixen intervenció mèdica immediata, i inclús, en alguns casos, cirurgia.
Els símptomes de la diverticulitis varien d’una persona a una altra i poden incloure:
Dolor abdominal, especialment a la zona inferior esquerra de l’abdomen.
Sensibilitat al tacte a la zona abdominal.
Canvis en els hàbits intestinals, com estrenyiment o diarrea.
Nàusees i vòmits.
Febre i calfreds, en casos d’infecció.
Sagnat.
Algunes precaucions i canvis en l’estil de vida poden ajudar a prevenir la diverticulitis o a evitar que es repeteixi.
Mantenir una dieta rica en fibra, amb aliments com fruita, verdures, llegums i cereals integrals.
Beure prou líquids per a mantenir les femtes suaus i fàcils de passar.
Fer exercici regularment per a mantenir la salut del còlon.
Evitar el tabac i moderar el consum d’alcohol.