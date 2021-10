La disputa del partit entre les seleccions d’Andorra i Anglaterra es manté per aquest dissabte

Les autoritats competents han validat aquest divendres a la tarda les instal·lacions de l’Estadi Nacional i han ratificat que el partit entre les seleccions d’Andorra i Anglaterra es podrà disputar a partir de les 20:45 hores aquest dissabte, tal com estava previst. La certificació, habitual en els partits de la selecció, ha pres especial rellevància després de l’incendi, causant d’una explosió, que s’ha declarat aquest mateix divendres a la tarda quan operaris estaven preparant la instal·lació per al partit.

La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, juntament amb el secretari d’Estat d’Esports, Justo Ruiz, s’han desplaçat fins a l’Estadi Nacional per avaluar l’afectació del foc, del qual no s’han hagut de lamentar danys personals. En declaracions a la premsa, Riva ha assenyalat que “s’ha intervingut de manera immediata per part dels operaris i del Cos de Bombers”, extingint ràpidament l’incendi que ha causat una gran quantitat de fum, ja que la combustió ha estat de material plàstic.

Un cop extingit, el Ministeri, juntament amb la Federació Andorrana de Futbol (FAF), treballa de manera coordinada per restablir els danys causats pel foc. Pel que fa a les causes, la ministra ha explicat que hi ha oberta una investigació policial per esclarir-ne els fets.