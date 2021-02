‘La discoteca de pedra’, l’exposició virtual que posa en valor el llegat sonor de Ràdio Andorra

L’Arxiu Nacional d’Andorra (ANA) s’afegeix a la celebració del Dia mundial de la ràdio amb la presentació de l’exposició virtual ‘La discoteca de pedra’, que permet celebrar i recordar la funció que ha fet la ràdio al llarg del temps. La mostra, que es pot visitar a través de la web de l’ens, acosta a tots els internautes la feina que des del 2009 fa l’ANA en favor de la recuperació del llegat sonor de l’antiga Ràdio Andorra, fent una atenció especial als discos més antics.

L’antiga Ràdio Andorra va emetre des de 1939 a 1981. El centre emissor a Encamp i els estudis a Andorra la Vella van fer-ne una de les emissores més escoltades durant la dècada dels anys 60 del segle passat. Va ser una ràdio marcada per la Guerra Civil Espanyola, la Segona Guerra Mundial, el franquisme, la reconstrucció d’Europa, l’inici de la transició espanyola, l’exili i la migració de molts ciutadans dins i fora d’Europa. Una ràdio controvertida políticament que, amb la cantarella “Aquí Radio Andorra. Emisora del Principado de Andorra”, posava el país en llocs que, en aquell moment, Andorra no hauria pogut ni imaginar. És l’èxit dels tècnics, treballadors i treballadores, tant d’Andorra com de França, que van fer que la música, la publicitat i més tard la programació entressin a les cases de milions de radiooients.

L’Arxiu vol acostar el visitant a la complexitat de la conservació d’aquest singular patrimoni i explicar com són els fogons de la cuina de l’Arxiu de Ràdio Andorra, especialment el tractament dels discos més antics de la col·lecció, els de 78 revolucions, que van des de 1913 a 1954. En aquesta mateixa línia de treball i de manera paral·lela, l’ANA continua treballant per la conservació i la difusió d’aquest singular patrimoni.