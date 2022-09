La Diputació de Lleida organitza la primera jornada de dones electes de Ponent, Pirineu i Aran

L’Àrea d’Igualtat de la Diputació de Lleida organitza la jornada ‘Política amb veu de dona’, la primera jornada de dones electes de Ponent, Pirineu i Aran, que tindrà lloc al Castell de Concabella el dia 29 d’octubre.

La diputada Helena Martínez explica que, tot i l’aposta clara i decidida de l’Àrea d’Igualtat de la Diputació de Lleida a favor de la transformació feminista del territori, encara resta molta feina per fer; i anima totes les dones electes de la demarcació a participar a la jornada del proper dijous, 29 d’octubre, “sigui quina sigui l’organització política a la qual representem. És important que siguem moltes en aquesta jornada a Concabella, ja que a totes ens uneix la vocació de servei públic i sabem que aquesta, quan ets dona, comporta unes dificultats específiques que totes compartim”.

La jornada té l’objectiu de debatre estratègicament entre les assistents quina és la situació de les dones de Ponent, Pirineu i Aran en relació amb l’accés a la política i també per a visibilitzar quines són les limitacions que impedeixen l’ascens de les dones en aquest àmbit. Així doncs, a part de teixir un espai de cures per visibilitzar les múltiples violències que les dones també reben en política, hi haurà un espai de reflexió conjunta, un taller de lideratge feminista i també un debat polític amb partits per a debatre quines són les seves propostes per a avançar cap a la igualtat d’oportunitats en l’àmbit polític.

Helena Martínez afirma que “les transformacions en política només poden ocórrer quan s’introdueixen realitats vitals diverses. Així doncs, per tal d’assegurar la incorporació de la perspectiva de gènere en les polítiques públiques, és indispensable que les dones que ocupem espais d’incidència política treballem conjuntament per tal d’assegurar que aquestes transformacions succeeixen, i puguem construir una societat més inclusiva, més amable i que respongui més i millor a les necessitats de la ciutadania, així com per a oferir un espai de reconeixement mutu”.

La jornada és oberta a totes les alcaldesses i regidores del territori. El programa i les inscripcions a la jornada es poden fer i consultar al web https://www.ambveudedona.cat/