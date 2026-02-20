La Diputació de Lleida ofereix als municipis del Pirineu afectats per les esllavissades els ajuts d’urgència per afectacions de catàstrofes climàtiques

El president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, ha visitat aquest divendres els municipis de Montellà i Martinet i Lles de Cerdanya, de la Baixa Cerdanya. Talarn ha iniciat el periple a Montellà i Martinet, on ha mantingut una reunió de treball amb l’alcaldessa, Roser Bombardó. Posteriorment, s’han desplaçat fins a l’EMD de Víllec i Estana, on s’han trobat amb el president de l’EMD, Albert Subirana, i el vocal, Bernat Font, i han visitat les zones afectades i deteriorades per les esllavissades provocades pels forts temporals que han afectat, especialment, aquesta zona. Concretament, han vist l’estat en què ha quedat la via situada al nucli d’Estana, a l’EMD de Víllec, la que porta al Parc Natural del Cadí-Moixeró.
Des d’aquest punt, el president de la Diputació ha recordat que “les esllavissades són una tònica general al Pirineu. Ja ens hi hem trobat des de la Diputació de Lleida. De fet, ja vam augmentar una partida del pressupost de 2 M€, especialment focalitzats en aquesta situació climàtica”.
Per a intentar trobar solucions a aquesta greu problemàtica, ha anunciat que el proper dilluns, 23 de febrer, es reunirà amb la direcció general de Polítiques de Muntanya de la Generalitat “per a veure com podem col·laborar per a encarar, en primer lloc, les esllavissades que s’estan produint darrerament, i començar a estudiar com ho podem fer perquè no se’n produeixin més”. Ha assenyalat que “la Diputació està responent a tot el territori, però tenim un límit econòmic i per això necessitem el suport del Govern de la Generalitat. Cal afrontar el que està passant a tot el territori, i especialment al Pirineu”.
Joan Talarn ha recordat que “en els projectes i plans que tenim a la Diputació sempre tenim presents els municipis, perquè sabem que amb els diners que tenen al seu pressupost difícilment poden assumir el cost de la gestió de tot el poble. Per això, cal revisar el finançament dels municipis, sobretot dels petits, que tenen poca gent, però amb famílies que hi arrelen”.
Posteriorment, s’ha desplaçat fins a Lles de Cerdanya, on ha estat rebut per l’alcaldessa, Esther Castilla, i membres del consistori, on han mantingut una reunió de treball.
1 comentari
