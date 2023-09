La Diputació de Lleida explica el catàleg de serveis a les alcaldies del Pirineu

Joan Talarn -cinquè per l’esquerra- amb alcaldes del Pirineu de Lleida i Aran (Diputació de Lleida)

L’Ajuntament de Tremp ha acollit aquesta tarda de dimecres la primera sessió informativa del Govern de la Diputació de Lleida amb les alcaldies del territori per a explicar el catàleg de serveis que la institució supramunicipal ofereix als municipis. La d’avui ha estat destinada al món municipal de la vegueria del Pirineu i l’Aran amb l’assistència de mig centenar de representants municipals i demà, dijous, es realitzarà una segona sessió amb les alcaldies de les comarques de la plana de Lleida a la Sala d’Actes de la pròpia Diputació.

El president, Joan Talarn, ha estat acompanyat dels vicepresidents Agustí Jiménez, Sandra Castro i Juan Antonio Serrano, més els diputats responsables de les diferents àrees de Govern. A més d’explicar que s’està actualitzant el catàleg de serveis i plans econòmics a disposició del món local, el president Talarn ha manifestat que “volem multiplicar els efectes veritables dels diners públics que posem a l’abast dels municipis, injectant més eficàcia i celeritat en la tramitació, simplificant i millorant l’eficàcia administrativa”.

La sessió informativa ha començat amb la benvinguda de l’alcaldessa de Tremp, Sílvia Romero, que ha agraït que la Diputació, en tant que administració més propera als ajuntaments, es desplaci a Tremp per a retre comptes de la seva acció davant els municipis del Pirineu. De fet, els membres del Govern han destacat que començar aquestes sessions pel món local del Pirineu “no és casualitat, ja que respon a la voluntat de discriminació positiva cap als municipis de muntanya que està present en tots els plans econòmics, donada la importància que atorguem a la vertebració del territori”.

El president Talarn ha destacat que “especialment per a les alcaldies que assumeixen de bell nou aquest repte és important tenir una idea general de què podem fer des de la Diputació de Lleida per als seus municipis, quins serveis poden trobar i amb quin finançament bàsic poden comptar”. I ha recordat que “la raó de ser de la Diputació de Lleida són els municipis i, per tant, les persones, entitats i empreses que li donen sentit i vida. Per aquesta raó, ja en l’anterior mandat vam posar ordre amb un sistema equitatiu, objectivable i transparent de repartiment dels fons públics, amb el màxim respecte a l’autonomia municipal i aplicant criteris de discriminació positiva cap als municipis en risc de despoblament o que es desenvolupen en l’entorn de muntanya com a fórmula per a destinar al món local i les entitats del territori prop del 70% dels més de 153 milions d’euros del pressupost actual de la Diputació”.

Per la seva banda, el vicepresident, Agustí Jiménez, ha posat èmfasi en treballar els mecanismes que permetin als ajuntaments cobrar les subvencions anticipadament a través de bestretes, continuar les polítiques que permetin afrontar el repte demogràfic, per la qual cosa s’incorporaran tres nous tècnics per a assessorar els ajuntaments dels municipis en risc de despoblament. Jiménez ha volgut posar en valor que la implantació del nou gestor d’expedients electrònic aportarà als ajuntaments “accessibilitat i disponibilitat 24/7, reducció de costos i eliminació del paper, així com agilitat a més de transparència i responsabilitat en facilitar el seguiment, control i integració de serveis municipals”. També, el vicepresident Agustí Jiménez ha apostat pel desplegament combinat de la fibra òptica i la tecnologia 5G, així com ha posat en valor els serveis d’assessorament en matèria de redacció de projectes des de l’àrea de Servies Tècnics, el Pla de Camins i el manteniment constant de les vies pròpies de la Diputació.

També la vicepresidenta, Sandra Castro, ha destacat que l’Institut d’Estudis Ilerdencs, amb un pressupost de més de 10 milions d’euros, és l’organisme autònom que promou la cultura, l’estudi i la investigació de temes relacionats amb les comarques de Lleida, Pirineu i Aran. Castro també ha ressaltat que l’àrea de Salut Pública és una altra de les grans potes de finançament per a accions municipals que disposen els ajuntaments des de la Diputació. Amb 23 milions i mig de pressupost, disposa de dos grans plans econòmics, un per a subvencionar despesa corrent en matèria de salut i, un altre, per a inversions. També ha recordat la col·laboració estreta i permanent dels ajuntaments i consells comarcals amb el Patronat de Promoció Econòmica.

El vicepresident, Juan Antonio Serrano, ha posat en valor els 34 anys de promoció turística de la demarcació a través del Patronat de Turisme i la marca ‘Ara Lleida’, el segell de promoció del turisme a la demarcació al llarg de tots aquests anys, i un compromís amb els valors d’un territori de plana i de cims, de boscos i prats, fruita de regadiu i de secà i una agricultura i ramaderia cada any més sostenibles. Per al vicepresident del Patronat de Turisme, la col·laboració amb els diferents agents del territori ha estat un dels artífexs de pes en l’impuls de progrés local i referent com un dels motors econòmics de les comarques lleidatanes, com prova el fet de disposar de la certificació ‘Biosphere Destination’. Finalment, Juan Antonio Serrano ha confiat que, després de l’afectació de la Covid-19 i l’inici de la recuperació de dades positives l’any 2022, aquest 2023 torni a marcar bons resultats en el turisme de procedència estatal i internacional.