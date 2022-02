La Diputació de Lleida col·labora amb 1,4 MEUR en projectes de millora energètica a l’Alt Urgell

El president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, ha visitat els municipis Arsèguel, les Valls de Valira, Fígols i Alinyà i Coll de Nargó, de l’Alt Urgell, i ha destacat l’esforç que fa l’ens provincial per millorar les condicions de vida dels seus veïns implementant la modernització de les conduccions d’aigua i apostant per projectes d’eficiència energètica, entre altres. En dos anys s’ha invertit 1.370.000 euros, una xifra que reflecteix “l’èxit de l’aplicació dels criteris de discriminació positiva”, segons ha indicat Talarn.

El president ha incidit especialment en les inversions que busquen la millora de l’eficiència energètica. Talarn s’ha referit a la instal·lació de generació d’energia tèrmica amb biomassa a l’edifici municipal polivalent de Figols i Alinyà, l’ampliació de la central tèrmica existent i subministrament al CEIP Sant Climent de Coll de Nargó, les millores en la xarxa de captació d’aigües a Arsèguel i el soterrament de serveis a les Valls de Valira, on s’està treballant en el nou consultori mèdic d’Anserall.

Des de la Diputació es destaca que els ajuntaments treballen per “preservar la qualitat de vida del veïnatge i alhora preservar el medi ambient tant en la millora dels abastaments d’aigua com en les solucions sostenibles per escalfar edificis de manera més eficient i aprofitant els subproductes dels boscos”.

Reptes

Talarn ha remarcat que per a les comarques de muntanya un dels reptes és l’arrelament dels seus habitants, “que s’ha d’aconseguir millorant les comunicacions, portant la fibra òptica a tots els pobles i fent-ho en col·laboració amb la resta d’administracions com la Generalitat i l’Estat”.