La Diputació de Lleida aprova els ajuts a la Federació ALLEM, que inclouen el Taller Claror i Integra Pirineus

Ple de la Diputació de Lleida – Juliol 2025 (RàdioSeu)

El ple extraordinari de la Diputació de Lleida ha aprovat aquesta setmana el conveni de col·laboració amb la Federació ALLEM, les entitats associades que la integren i els clubs esportius Alba i l’Estel, per a la millora dels serveis de suport a les persones amb discapacitat per al període 2025-2028. El conjunt de subvencions, que es repartiran entre diferents entitats d’arreu de la demarcació, ascendeix a un total de 1.510.000 euros. Entre les associacions que se’n beneficiaran hi ha el Taller Claror i la Fundació Privada Integra Pirineus, de la Seu d’Urgell.

Pel que fa a anualitats, la partida es reparteix entre 355.000 euros per a l’exercici d’enguany, 370.000 per al 2026, 385.000 per al 2027 i 400.000 per al 2028. La Federació ALLEM està formada per 18 entitats de Ponent, l’Alt Pirineu i Aran que donen feina a 3.000 professionals i que ofereixen serveis a 6.400 persones amb discapacitat, problemes de salut mental o altres situacions de vulnerabilitat.

El responsable de Salut i Esports de la Diputació, Òscar Martínez, ha explicat que “amb el format de convenis plurianuals s’està facilitant la simplificació administrativa i permetent a les entitats planificar més enllà de l’any en curs”. Martínez valora bé aquest conveni perquè les entitats de la Federació ALLEM fan “una tasca fonamental amb l’objectiu de treballar per la integració social i laboral d’aquestes persones, acompanyant-les i atenent la seva salut física i mental”.

De les 6.400 persones que atén ALLEM, 3.780 són persones amb algun tipus de discapacitat, la majoria de caràcter intel·lectual. També atenen persones amb problemàtica de salut mental i amb altres situacions de vulnerabilitat social relacionades igualment amb la discapacitat. L’agrupació vetlla per la seva integració social i laboral amb atenció a la seva salut física i psíquica.

A més del Taller Claror i Integra Pirineus, a les comarques pirinenques també formen part de la federació la cooperativa ALBA Jussà i l’Associació de Discapacitats d’Aran (ADDA). La resta estan ubicades a la plana de Lleida: l’Associació Comarcal Urgell d’Ajuda al Minusvàlid (ACUDAM), AMISOL, Fundació ASPAMIS, Fundació Privada ASPROS, TALMA–Servei i Suport a les Persones, L’Olivera SCCL, Associació d’Ocupació i Esplai de Catalunya, La Torxa, Associació Plançó, Associació ALBA, Franciscans Creu Blanca-Llar Santa Anna, L’Estel, Institut Municipal d’Ocupació Salvador Seguí, Sant Joan de Déu Terres de Lleida i Fundació Privada Ilersis.