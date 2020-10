La digitalització, l’atracció de marques de luxe i la imatge de país segur, les inquietuds del comerç

El repte de la digitalització, la millora continuada de la qualitat i l’atracció de marques de luxe, així com la promoció d’Andorra com una destinació segura i saludable han centrat les intervencions dels participants a la taula rodona sobre comerç en el marc de “El futur a debat”, el cicle que organitza la Confederació Empresarial Andorrana en col·laboració amb BancSabadell d’Andorra.

El director general de Viladomat Esports, Francesc Pallàs, la consellera delegada del Grup Quars, Cristina Palmitjavila, i el director de Grans Magatzems Pyrénées, Ivan Armengod, han estat els protagonistes d’aquesta primera sessió que ha tingut en la digitalització un dels seus punts principals. En aquest sentit, els tres participants han coincidit en la necessitat de veure el negoci on-line i la botiga física com una mateixa cosa i de la necessitat de ser capaços de produir sinèrgies entre les dues modalitats: “Les persones entren a la botiga amb el mòbil a la mà i interactuant amb l’establiment”, ha explicat Palmitjavila. Pallàs ha apostat per convertir “la botiga en una web física, que doni tot el servei i la informació que dona l’on-line i que a més, transmeti la passió del comerciant per allò que fa i pel producte que ven”. Armengod, per la seva banda, ha reclamat un canvi radical en les tarifes d’itinerància de dades que s’apliquen als turistes, perquè avui per avui constitueixen un fre a la digitalització del comerç.