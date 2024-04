La diada Esportiva de la Gent Gran la Seu-Andorra obrirà inscripcions dilluns

Cartell anunciant la Diada Esportiva de la Gent Gran la Seu i Andorra 2024 (Aj. la Seu)

Aquest dilluns, 15 d’abril, s’obriran les inscripcions per a poder participar en la Diada Esportiva de la Gent Gran la Seu d’Urgell i Andorra 2024 que enguany tindrà lloc el dimarts, dia 7 de maig, al centre esportiu dels Serradells, d’Andorra la Vella.

Per a les persones de la Seu d’Urgell, les inscripcions es podran fer fins el dia 25 d’abril, de les 10:00 a les 13:00 hores, al Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell, ubicat la primera planta del centre cívic El Passeig.





El programa de la diada

La diada s’iniciarà a les 9:30 hores amb l’acte inaugural a càrrec de les autoritats d’ambdós territoris. Seguidament es realitzarà l’activitat general que consistirà en una classe de fitness adreçada a tothom.

A les 10:30 hores, s’oferirà un esmorzar saludable per a tots els participants.

La matinal esportiva adreçada a la gent gran de la Seu i Andorra continuarà a les 11 hores amb el bloc 1 i, a les 12 hores, amb el bloc 2. Ambdós blocs portaran a terme les següents activitats físiques: caminada, circuit multiactivitats, taller d’articulacions i força i aiguagim.

Val a dir que els participants de la Diada Esportiva podran prendre part a l’activitat general Bloc de la Màster Class conjunta. A més a més, si així ho desitgen, a una de les activitats esportives del Bloc 1 i a una de les activitats del Bloc 2. En funció de les inscripcions i de les places disponibles, l’organització repartirà els participants per tal d’equilibrar els grups.

Per a l’activitat d’aiguagim caldrà saber si les persones que hi vulguin participar saben nedar, per poder organitzar ambdós grups. Els participants a aquesta activitat hauran de portar el material adequat (banyador, casquet de bany, tovallola i xancletes).





Dinar de germanor

Com és ja tradicional, la diada esportiva de la gent gran culminarà amb un dinar de germanor, a les 13:30 hores, que tindrà lloc a l’Hotel Panorama d’Escaldes-Engordany. Les persones que es vulguin quedar a dinar han de fer la seva inscripció i pagament de 16€ al Consorci d’Atenció a les Persones.