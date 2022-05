La diada de portes obertes de l’UdA aplega més de 300 preuniversitaris

Més de 300 alumnes de primer de batxillerat dels tres sistemes educatius del país han participat aquest dimarts 17 de maig a la 15a edició de la Diada universitària, una jornada de portes obertes que ha permès als joves preuniversitaris conèixer les instal·lacions de la universitat pública andorrana i la seva oferta formativa i de serveis.

La diada ha comptat amb alumnes de l’Escola Andorrana de Batxillerat, del Liceu Comte de Foix, del Col·legi Espanyol Maria Moliner, del Col·legi Sant Ermengol i de l’Àgora International School, que han gaudit d’un espectacle de màgia matemàtica i d’un dinar a la plaça de la Germandat, i han pres part en diferents tallers i presentacions dels bàtxelors presencials de l’UdA –Infermeria, Informàtica, Administració d’empreses i Ciències de l’educació– a càrrec d’estudiants i docents de la Universitat. Totes quatre són formacions de primer cicle universitari d’una durada de tres anys. A més, l’UdA també ofereix una formació professional universitària en Administració i finances d’una durada de dos anys, quatre bàtxelors virtuals, dos màsters i el programa de Doctorat.

La Diada universitària, que s’ha recuperat després de dos anys sense poder-se celebrar a causa de la Covid-19, és una activitat que es porta a terme coincidint amb el període de preinscripcions per estudiar a l’UdA el curs vinent, que romandrà obert fins al juliol. Durant les dues properes setmanes, a més, tindrà lloc una nova sèrie de sessions informatives temàtiques per a totes les persones interessades a iniciar els estudis l’any que ve. La setmana del 23 de maig es faran sessions presencials a les 19 hores (el dilluns, sobre l’àrea de ciències de l’educació; el dimarts, sobre informàtica; el dimecres, sobre infermeria; i el dijous, sobre l’àrea d’empresa), mentre que la setmana del 30 de maig seran sessions en modalitat virtual, amb el mateix horari i la mateixa distribució per temàtiques.