La Diada Andorrana de la Universitat Catalana d’Estiu serà per primera vegada al país

La 52a edició de la Universitat Catalana d’Estiu a Prada , prevista del 16 al 23 d’agost, segueix en peu tot i algunes modificacions a causa de la crisi sanitària. La principal és que els alumnes no hi assistiran presencialment sinó en línia. Tot i això, es faran tots els actes programats, que es transmetran en streaming, i s’ha confirmat la presència dels presidents catalans Quim Torra i Carles Puigdemont i el vicepresident Pere Aragonès.

Pel que fa a la diada andorrana, per primera vegada no es farà a la capital del Conflent sinó al Palau de Gel de Canillo el 22 d’agost. En aquest cas sí que hi pot assistir públic però és necessària la reserva prèvia ja que l’aforament està limitat a 40 persones, tenint en compte que hi haurà 12 ponències presencials, 3 que es faran en format vídeo i 13 de no presencials però que també es recolliran en la publicació sobre la diada que s’editarà l’any vinent. El tema d’enguany és la multiculturalitat, ha explicat la presidenta de la Societat Andorrana de Ciències (SAC), Àngels Mach.

S’enregistrarà tot l’esdeveniment i, a diferència de les altres edicions, es compartirà a través de Youtube. Paral·lelament, ja està disponible la publicació que recull les ponències que es van presentar en l’edició anterior de la diada, centrades en el concepte de l’economia circular, que “demana un canvi de xip i repensar el model per no haver d’arribar ni a reciclar”, diu Marta Fonolleda, assessora territorial per a Andorra a l’equip rector de la UCE.

El principal objectiu de la iniciativa és establir un espai de diàleg entre experts i representants d’institucions per debatre sobre temes d’actualitat.