La d’handbol, una altra de les seccions del Barca que elegeix la parròquia d’Encamp per a la pretemporada

Nombroses seccions del FC Barcelona estan escollint Andorra com a destinació per a fer la pretemporada de cara a les competicions que són a punt de començar. El clima, l’alçada i, òbviament, les instal·lacions són un atractiu per a molts clubs esportius.

Aquest dijous, dia 11 d’agost, a les 13 hores, la secció d’handbol del Barça serà rebuda al Comú d’Encamp. L’equip romandrà uns dies al Principat per a entrenar-se de cara a l’inici de les competicions i agafar forma a la parròquia encampadana. El cònsol menor, Jean Michel Rascagnères, l’entrenador del Barça d’handbol i el capità compareixeran davant dels mitjans de comunicació a partir de les 17 hores.