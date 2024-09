La detinguda que no volia marxar d’Andorra després de ser expulsada

Una imatge del centre penitenciari (SFGA)

Entre dijous i divendres, la Policia va detenir tres persones com a presumptes autores de delictes contra la funció pública per incomplir ordres d’expulsió administrativa. Es tracta de dos homes no residents, un de 29 anys i un altre de 23, i d’una dona de 35 anys que acabava de ser alliberada del centre penitenciari i acompanyada a la frontera del riu Runer perquè estava expulsada del Principat.

Pel que fa a la dona en qüestió -posada en llibertat després de romandre a la presó de la Comella- es dona la circumstància que unes hores més tard de ser traslladada fins a la frontera amb Espanya, aquesta, va intentar tornar a accedir a Andorra. L’intent li va resultar inútil ja que just en aquell moment va ser arrestada i, per tant, també li va durar poc la llibertat.