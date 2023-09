La desconstrucció de la plaça de braus, tret de sortida de l’Andorra Crea a la parròquia

Visitants observant les fotografies de la mostra sobre el desmuntatge de la plaça de toros (Comú)

Andorra la Vella acull avui dissabte i demà diumenge diverses activitats culturals emmarcades en el projecte Andorra Crea. Les activitats s’han encetat al migdia amb la inauguració de l’exposició fotogràfica ‘Efímer’, de Miquel Mercè, a l’exterior de l’antiga plaça de braus, i que plasma el procés de desconstrucció de l’antiga plaça de toros.

Avui també, a 12.30 hores, l’església de Sant Esteve ha acollit el concert d’orgue ‘Pelegrí de Meritxell’ a càrrec de Trio Pirene, amb quatre composicions cambrístiques del compositor Ignacio Ribas.

Demà diumenge, a les 12 hores hi haurà una lectura dramatitzada i posterior col·loqui d”En terres d’Andorra’, el primer text teatral andorrà documentat, a la sala d’actes del Centre cultural La Llacuna. I a les 17 hores, una projecció d’audiovisuals amb creadors del país, també a la Llacuna.

Andorra Crea és un festival de creació i difusió de les arts fetes al país, que agafa el relleu del projecte ‘La cultura no s’atura’, engegat durant la pandèmia per a impulsar la cultura. La iniciativa, engegada de forma conjunta entre el Govern i els set comuns té l’objectiu de fomentar la creació contemporània nacional i apropar-la a la ciutadania; estimular la contractació de propostes artístiques andorranes a l’estranger i consolidar el suport institucional conjunt al sector.

El festival concentra totes les activitats aquest cap de setmana i amb activitats simultànies a totes les parròquies. La iniciativa està oberta a totes les disciplines culturals i únicament per a creacions noves i recents, amb programes especials per a programadors estrangers i per a mitjans de comunicació.

Tots els actes són d’entrada lliure a excepció de la projecció d’audiovisuals, que requereix inscripció prèvia.

Més informació detallada de cada projecte: https://www.andorracrea.ad/