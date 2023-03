La desaparició dels videojocs en format físic

Dos nois jugant a videojocs (Getty images)

Segons un informe de Newzoo, empresa líder del sector dels videojocs, el 94% de les vendes de videojocs del 2022 ha estat en format digital, la qual cosa demostra que el futur del format físic té els seus dies comptats. També els SEO del sector són d’aquesta opinió i creuen fermament que els videojocs físics desapareixeran en dos o tres anys, degut en gran part a la pandèmia que ha accelerat la transició al digital.

Però hi ha altres motius que podrien explicar la seva desaparició gradual:

-Les noves consoles (com és el cas de la Xbox sèrie S) ja no es fabriquen amb lector.

– Els jugadors de videojocs es multipliquen cada any; però els nous usuaris provenen de generacions nascudes a l’era digital i, per tant, són persones més acostumades a aquest sistema.

– L’oferta de videojocs en format físic per a PC és escassa.

– Algunes companyies com Microsoft no tenen producció pròpia (com sí que és el cas de Sony) pel que estan obligades a vendre un nombre important de còpies en format físic perquè aquesta producció els surti rendible. Menys compres, fan que cada vegada hi hagi menys oferta.

– Els jocs físics exposats en botiga passen per controls extres, cosa que no passa en les versions digitals. Tot això, lligat a la caiguda de les vendes, fa que cada vegada sigui menys rendible produir en format físic.