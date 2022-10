La demarcació de Lleida preveu una ocupació turística del 75 per cent durant el pont de Tots Sants

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida preveu una ocupació turística del 75% durant el pont de Tots Sants als establiments d’hoteleria, turisme rural i bungalous de les zones turístiques de les comarques de Ponent i l’Alt Pirineu i Aran. Per sectors, el de l’hoteleria podria registrar una ocupació de fins al 80 per cent durant el dissabte i el diumenge, però als càmpings i els bungalous hi ha la possibilitat que pengin el cartell de complet. L’acampada serà superior a altres anys a causa de les altes temperatures i podria tenir una mitjana del 50 per cent.

La majoria de visitants per aquestes dates són de mercats de proximitat, bàsicament catalans, una circumstància que afavoreix la presa de decisions de darrer moment. D’altra banda, moltes segones residències estaran ocupades aquests dies i la seva activitat també representarà un impuls al sector turístic i comercial de Lleida.

Activitats diverses

En els quatre dies d’aquest pont, està prevista una gran varietat de propostes relacionades amb la natura, la cultura, la gastronomia, la temporada de bolets, a més d’iniciatives per celebrar la festa de la Castanyada i el ‘Halloween’.

A Tremp hi tindrà lloc la Fira del Codony i la Val d’Aran celebrarà, el 29 d’octubre, la Fira Ramadera comercial a Bossòst. També aquest cap de setmana s’oferiran dos concerts del XXIV Festival Orgues de Ponent i del Pirineu 2022 a la comarca del Pallars Jussà. El primer serà el dissabte 29 d’octubre a la Basílica de la Mare de Déu de Valldeflors de Tremp i el segon serà el diumenge 30 d’octubre a l’església parroquial de la Pobla de Segur.