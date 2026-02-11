La delegada del Govern a l’Alt Pirineu i Aran fixa com a prioritat “connectar” la regió

La delegada de la Generalitat a l’Alt Pirineu i Aran, Sílvia Romero, considera que actualment “la connectivitat i la mobilitat” han de ser una prioritat en les actuacions del Govern català, perquè en el seu primer any al càrrec ha pogut constatar que aquests dos temes, que tenen a veure sobretot amb les carreteres i l’accés a noves tecnologies, “són sempre al capdamunt de la llista de seves preocupacions” que li han transmès en les múltiples reunions que ha mantingut “amb els alcaldes i alcaldesses de tota la vegueria”.
Mitjançant un article d’opinió, Romero ha recordat que “el Pirineu és un territori admirat i visitat pel seu patrimoni cultural i natural, però sovint oblidat per les inversions estratègiques”. I indica que “les darreres setmanes, els problemes que pateix la xarxa ferroviària afecten la vida i l’economia d’una àmplia majoria de persones del nostre país”, però aprofita per a recordar que “a l’Alt Pirineu i Aran entenem bé què és patir problemes de mobilitat i de connectivitat”, perquè la presència de trens és molt escassa -es limita a les línies de Puigcerdà i la Pobla de Segur- i hi segueix havent força problemes amb el trànsit per carretera. I hi afegeix que aquesta necessitat de millora també inclou la “connectivitat per a les empreses, per a sumar talent, comercialitzar els seus productes, reduir costos i millorar la competitivitat”.
La també alcaldessa de Tremp considera que “connectar el Pirineu és una demanda de llarg recorregut” i que “dècades de manca d’inversions han acumulat molts greuges”, per la qual cosa creu que ara “és un repte majúscul”. Tot i això, assegura que “les administracions públiques estem treballant conjuntament per a impulsar millores transformadores” en les infraestructures necessàries.
Sílvia Romero s’ha fet ressò de les actuacions que ha anunciat aquest darrer cap de setmana el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, en una jornada informativa a Tremp. Entre les que es vol abordar de manera més immediata, Dalmau esmentava la millora de l’Eix Pirinenc (N-260) entre Xerallo i el Pont de Suert, “una obra que es pot accelerar gràcies a l’encomana de gestió amb l’Estat”, explica Romero.
Les alternatives proposades al traçat actual inclouen l’opció d’una variant en túnel, contemplen els 21 quilòmetres i tenen un pressupost de 280 MEUR. Pel que fa a l’Eix de Comiols, el Govern ha licitat el condicionament del tram de la carretera L-512 entre el Pont d’Alentorn i Vall-llebrera, amb una inversió de 22 MEUR, i aquestes obres començaran a la tardor i donaran continuïtat a la variant d’Artesa de Segre, mentre ja es prepara la reforma d’altres trams fins a Isona. I a la C-28, l’executiu ha anunciat que aplicarà mesures de protecció d’allaus al port de la Bonaigua, iniciarà el procés d’informació pública de l’estudi d’eixamplament i millora del traçat al pas pel nucli de Sorpe (Alt Àneu), amb una inversió prevista de 10,5 MEUR, i millorarà el ferm en diversos punts de la carretera a Naut Aran.
La representant del Govern català comenta igualment en aquest article que “connectar el Pirineu també implica donar l’empenta definitiva a la fibra òptica pública”. La Generalitat ha arribat a un acord amb el Ministeri espanyol de Transports i Mobilitat Sostenible per a desbloquejar el desplegament de la xarxa de fibra òptica de titularitat pública a través dels 470 km de l’Eix Pirinenc. El primer tram d’obra de 47 km serà el comprès entre Puigcerdà i la Seu d’Urgell.
El comunicat acaba dient que “invertir en infraestructures viàries i de telecomunicacions al Pirineu requereix molts recursos econòmics i col·laboració entre administracions, però sobretot exigeix la determinació de voler cohesionar el nostre país per a poder assolir un futur compartit i pròsper”.