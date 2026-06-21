La delegació del Consell General a l’APCE participa en la sessió plenària del 22 al 26 de juny a Estrasburg

Aquest dilluns, 22 de juny, comença a Estrasburg (França) la sessió plenària de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa (APCE), que comptarà amb la participació de part de la delegació del Consell General, representada per la presidenta, Berna Coma, i la consellera general, Meritxell Alcobé. Un dels punts destacats de la sessió serà la revisió dels informes sobre la situació a l’Azerbaidjan, així com el funcionament de les institucions democràtiques a Geòrgia i a Sèrbia. També es debatrà sobre la democràcia, els drets humans i l’Estat de dret a l’Iran, la protecció de la democràcia davant la intel·ligència artificial i la lluita contra la repressió transnacional.
D’altra banda, també s’abordaran temes com la pornografia violenta, la llibertat dels mitjans de comunicació en l’àmbit esportiu, l’eliminació dels estereotips de gènere als mitjans de comunicació i l’accés de les persones i migrants i refugiades a l’atenció sanitària.
Durant la sessió s’elegirà la secretària general adjunta del Consell d’Europa. A més, se celebrarà el lliurament de la tercera edició del Premi Vigdís per a l’empoderament de les dones, que serà atorgat a una de les tres candidatures finalistes seleccionades.