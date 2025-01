La delegació del Consell General a l’APCE participa a la sessió plenària d’hivern del 27 al 29 de gener

L’hemicicle del Consell d’Europa (Consell General)

Aquest dilluns, 27 de gener, comença a Estrasburg la sessió plenària d’hivern de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa (APCE) que comptarà amb la participació de la delegació del Consell General formada per Berna Coma, presidenta, Cerni Escalé i Meritxell Alcobé. Tot i que la sessió d’hivern s’allarga fins al 31 gener, la delegació andorrana només prendrà part en els debats fins al dimecres, 29 de gener, per a poder arribar a temps per a la sessió de Consell General del dijous, 30 de gener, que entre altres punts debatrà i votarà el Projecte de llei de pressupost per a l’exercici de 2025.

Pel que fa a l’ordre del dia previst, destaca l’elecció de la jutgessa andorrana per al Tribunal Europeu de Drets Humans que serà escollida entre la terna proposada pel Govern d’Andorra: Saïda El Boudouhi, Canòlich Mingorance i Patrícia Quillacq. La votació està prevista per a aquest dilluns, 27 de gener, en la primera part de la sessió plenària.

També es renovaran la presidència i les vicepresidències de l’Assemblea Parlamentària, una d’elles ocupada per la consellera general Berna Coma al llarg dels últims dotze mesos.

Pel que fa als debats, està previst que s’analitzi la crisi humanitària a Gaza amb especial atenció a la situació de les dones, els nens i els ostatges. També es tractarà la necessitat de promoure un nou ordre internacional basat en regles més justes.

Un altre dels punts destacats contemplarà la situació migratòria al continent i com la immigració pot donar resposta als reptes de l’envelliment demogràfic a Europa.

Les xarxes socials i la difusió de ‘fake news’ serà un altre dels temes que s’abordaran amb especial incidència en la moderació de continguts a les xarxes socials i la seva afectació a la llibertat d’expressió.

La sessió plenària ha inclòs en l’ordre del dia debats sobre els riscos que representen els mercenaris i les empreses militars privades per als drets humans i l’estat de dret; la discriminació creixent cap a les persones d’edat avançada, i es discutirà un projecte de conveni del Consell d’Europa per a garantir la protecció dels drets dels advocats.

Finalment, es presentaran informes sobre la situació de les dones en l’economia, l’ocupació, l’emprenedoria i l’elaboració de pressupostos amb perspectiva de gènere; així com un informe sobre els efectes de la COVID persistent i l’accés als serveis de salut.

Al llarg d’aquesta sessió plenària es commemorarà el 80è aniversari de l’alliberament del camp d’Auschwitz-Birkenau i s’aprofitarà per a aprofundir en com introduir una visió que contempli múltiples perspectives en l’ensenyament de la memòria i la història.