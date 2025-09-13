La Delegació de la Generalitat aborda l’estret lligam entre cuina i salut en el marc de la celebració de la Diada de Catalunya

La sala d’actes del Centre Cultural la Llacuna d’Andorra la Vella ha acollit, aquest divendres, l’acte de commemoració de la Diada Nacional de Catalunya organitzat per la Delegació de la Generalitat a Andorra. En aquest marc ha tingut lloc la xerrada i taula rodona ‘Alimentació, cuina i salut, un repte compartit’. Igual que amb la Diada de l’any passat, des de la Delegació s’ha volgut aprofitar l’ocasió per a organitzar un acte que abordés una qüestió d’interès compartit a banda i banda de la frontera i fer-ho de la mà d’experts dels dos territoris. En aquesta ocasió, s’ha triat la temàtica de l’alimentació, la cuina i la salut, tenint en compte que Catalunya és enguany Regió Mundial de la Gastronomia.
L’acte ha comptat amb una xerrada de Toni Massanés, director de la Fundació Alícia, una entitat catalana referent a nivell nacional i internacional en l’àmbit de la recerca científica aplicada a l’alimentació. Massanés ha apuntat que “el Pirineu català i Andorra, per exemple, compartim embotits i plats i, per tant, compartim aquesta cultura alimentària”. També ha remarcat la tasca feta tots aquests anys per Alícia, tot indicant que “aquesta relació entre gastronomia, salut, sostenibilitat, amb rigor científic i compromís social s’articula a través d’Alícia, que és el primer laboratori del món que es va dedicar a això, i això al final té repercussió en com mengem cadascuna de les persones”.
Posteriorment, ha tingut lloc una taula rodona on hi han pres part el mateix Massanés, així com la directora científica i responsable de Salut i Hàbits Alimentaris de la mateixa fundació, Elena Roura. Per part andorrana, hi ha participat el director del Departament d’Agricultura i Ramaderia del Govern d’Andorra, Josep Maria Casals, i la dietista i nutricionista, Marta Pons.
Casals ha ofert una visió general sobre la situació del sector primari a Andorra i ha exposat diverses accions pensades per a diversificar aquest sector, tot fomentant l’elaboració de productes agraris i alimentaris de qualitat i de proximitat. Per la seva banda, Pons ha centrat la seva intervenció en explicar què és una dieta saludable i com configurar-la.
Finalment, Roura ha abordat l’àmbit de l’alimentació en el tractament de la malaltia. Així, ha exposat aquells casos en què una determinada alimentació és bàsica per al tractament d’una malaltia, aquells en què l’alimentació és l’únic tractament possible i aquells en què té un impacte significatiu. També ha donat a conèixer el web OncoAlícia (www.oncoalicia.com), on la Fundació hi ofereix un seguit de pautes alimentàries i receptes adaptades a cada tipus de càncer i dolència.
En el seu parlament, la delegada de la Generalitat de Catalunya a Andorra, Anna Vives, ha remarcat que “en el marc de la celebració de la Diada Nacional d’enguany, hem seguit el fil conductor que vam encetar l’any passat, organitzant un acte que hem dotat de contingut, basant-nos en la voluntat de realçar allò que ens uneix i que pot representar un repte comú”. “Així, tot posant en valor que Catalunya és Regió Mundial de la Gastronomia, hem volgut retre un homenatge a la bona gastronomia que compartim des de l’òptica de la salut i dels bons hàbits alimentaris”, ha afegit.