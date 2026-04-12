La Delegació de la Generalitat a Andorra donarà la benvinguda a Sant Jordi maridant música i gastronomia

La Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Andorra, amb la col·laboració del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports del Govern d’Andorra, donarà la benvinguda a la celebració de Sant Jordi aquest pròxim dijous, 16 d’abril, al vespre. Ho farà amb l’organització d’un acte que maridarà música i gastronomia.
En concret, l’acció, que durà per títol ‘Un viatge pels sentits’, posarà en comú cançó lírica catalana i andorrana, interpretada per la soprano Jonaina Salvador i pel pianista Jordi Barceló, amb vins i formatges també catalans i andorrans. Així, el públic assistent podrà degustar un vi i un formatge, triats específicament per la seva relació amb cadascuna de les cançons que conformaran el recital. En aquest sentit, l’acte comptarà amb la dinamització de les expertes Gemma Muray i Clara Soler, de Caram Caram que, conjuntament amb Jonaina Salvador, aniran guiant al públic en aquest viatge en què interactuaran sentits com l’auditiu, el gustatiu i l’olfactiu.
A aquests tres sentits caldrà afegir-n’hi un quart, el visual, i és que el maridatge es desenvoluparà en un entorn privilegiat, la Sala d’Exposicions del Govern d’Andorra, que aquests dies acull l’exposició ‘Referents’, de Lita Cabellut i de Maseda. La mostra que embolcallarà l’acte proposa una trobada amb vint personatges fonamentals de la història contemporània a través del diàleg creatiu entre els dos artistes.
Aquest serà el segon any que la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Andorra organitza una acció per Sant Jordi conjuntament amb el Govern d’Andorra. En aquest sentit, la delegada de l’executiu català al Principat, Anna Vives, ha posat en valor el fet d’haver pogut repetir la col·laboració amb el Ministeri de Cultura, Joventut i Esports del Principat “a l’hora d’organitzar una acció vinculada amb un patrimoni que compartim catalans i andorrans, com és la diada de Sant Jordi”.
L’activitat començarà a les 20 hores i és gratuïta i oberta al públic. Tot i això, és obligatori reservar plaça, escrivint un correu electrònic a delegació.ad@gencat.cat.