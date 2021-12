La delegació andorrana bat dos nous rècords nacionals al Campionat del Món de piscina curta

Segona jornada del Campionat del Món de piscina curta que es realitza en el Etihad Arena de Yas Island a Abu Dhabi (Emirats Àrabs) on la representació andorrana ha sumat dos nous rècords nacionals, de la mà de Tomàs Lomero, en els 100 papallona i el relleu 4×50 lliures.

La jornada ha començat, per la representació andorrana, amb les sèries preliminars dels 100 lliures, on Andorra ha tingut la representació amb la figura de Mònica Ramírez. L’encampadana ha aturat el crono en un 58,24, en la cinquena sèrie que ha guanyat la búlgara Diana Petkova amb un temps de 54,05. No s’ha pogut classificar per la següent ronda.

La següent prova on Andorra ha tingut representació ha estat els 100 papallona, on ha debutat en una cita mundialista Tomàs Lomero. El també encampadà ha aturat el crono en un 54,48, quatre centèsimes més ràpid que l’antiga plusmarca nacional que tenia ell mateix amb 54,52. Lomero ha competit a la sèrie 4, que ha guanyat l’iranià Mehrshad Afghari amb un temps de 51,87.

La tercera representació d’Andorra en aquesta jornada ha estat en el relleu mixt 4×50 lliures. L’equip del Principat ha finalitzat en quarta posició la sèrie 2, amb un temps de 1:39,90 per darrera de Països Baixos (1:30,50), Turquia (1:34,15) i Jamaica (1:37,82). La marca de l’equip andorrà ha suposat un nou rècord d’Andorra, al rebaixar el 1:41,81 que s’havia fet el 12/12/2018. L’ordre del relleu ha estat: Tomàs Lomero (23,10), Patrick Pelegrina (46,37), Mònica Ramírez (1:13,09) i Nàdia Tudó (1:39,90)

Dissabte es disputarà la tercera jornada del Campionat del Món de piscina curta d’Abu Dhabi, on la representació andorrana participarà en el relleu 4×50 estils.