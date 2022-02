La delegació andorrana als Jocs Olímpics de Pequín comença el viatge

Cinc representants de la FAE són els que tindrà Andorra a Xina en els Jocs Olímpics de Beijing 2022. En esquí alpí competiran Cande Moreno i Joan Verdú, en esquí de fons ho faran Carola Vila i Irineu Esteve, mentre que en boardercross correrà Maeva Estevez. Els primers a entrar en acció seran els fondistes, a partir del dia 5, l’endemà de la inauguració en la qual Maeva Estevez farà de banderera. L’última participació andorrana també la tancaran els fondistes, el 20 de febrer.

FONS: Carola Vila i Irineu Esteve, els primers a competir

L’equip de fons ja està a Xina per obrir la competició. Seran els primers de la delegació andorrana en entrar en acció. Ho farà Carola Vila primer de tot, el 5 de febrer, amb l’skiathlon de 7,5 km en clàssic més 7,5 km en skating.

L’endemà, Irineu Esteve correrà els 15 km clàssics més altres 15 km skating, mentre que la competició tornarà per al fons el 10 de febrer, amb els 10 km clàssics per a Carola Vila, i ja l’11 els 15 km clàssics per a Esteve. Després, un descans d’uns dies per tornar a la competició, en el cas d’Esteve el 19 de febrer amb els 50 km patinadors, i en el cas de Vila el 20 de febrer amb els 30 km patinadors.

Dates i curses esquí de fons:

Dissabte 5: 7,5 km C+7,5 km F skiathlon, Carola Vila

Diumenge 6: 15 km C+15 km F, Irineu Esteve

Dijous 10: 10 km C, Carola Vila

Divendres 11: 15 km C, Irineu Esteve

Dissabte 19: 50 km F, Irineu Esteve

Diumenge 20: 30 km F, Carola Vila

SBX : Maeva Estevez , el 9 de febrer

Maeva Estevez serà la representant andorrana en el boardercross. La rider andorrana ha arribat aquest dimarts a Xina i competirà el dia 9 de febrer. Aquest dia estan previstes les qualificacions i també les finals.

Data i cursa boardercross:

Dimecres 9: Qualificacions i Finals SBX, Maeva Estevez

ALPÍ: Verdú i Moreno debuten amb el supergegant

En esquí alpí Cande Moreno i Joan Verdú són els corredors seleccionats. L’expedició viatja a Xina el dia 5. Serà Verdú el primer en entrar en acció. Ho farà el 8 de febrer al supergegant. Ja el dia 11, Moreno disputarà també el supergegant. Els dies 12, 13 i 14, Moreno tindrà entrenaments de descens, mentre que la cursa serà el 15. Abans, el dia 13, Verdú competirà al gegant. L’endemà del descens femení, Moreno serà a l’entrenament de la combinada, i el 17 serà la cursa.

Dates i curses d’esquí alpí: