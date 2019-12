El Consell d’Administració de la CASS ha celebrat avui una sessió on s’han acordat els següents punts:

1. S’aprova la liquidació de comptes del tercer trimestre 2019 on cal destacar que han augmentat els ingressos a causa de l’increment del nombre d’assalariats i treballadors per compte propi:

BENEFICIARIS DEL SISTEMA

-El nombre d’assalariats creix; en relació als 9 primers mesos de 2018 hi ha un augment del 3,1%. Al mes de setembre consten 40.034 persones registrades com a assalariades a la CASS, un 2,3% més de les que hi havia registrades el setembre de 2018.

-Augmenta el nombre de cotitzants per compte propi que el mes de setembre són 6.616, un 2,1% més dels que constaven registrats el setembre de 2018.

-El nombre d’assegurats indirectes es situa en les 17.004 persones.

-El nombre de pensionistes a càrrec de la branca general es manté estable en relació al 2018, amb 2.684 pensionistes al setembre: 2.326 pensionistes d’invalidesa, 357 pensionistes d’orfenesa i 1 pensions de reversió d’ascendents.

-A la branca jubilació, l’augment del nombre de pensionistes en relació al 2018 ha estat del 4,0%, havent-se registrat 13.326 pensionistes al setembre: 11.732 pensionistes de jubilació i 12 capitals de jubilació; 3.092 pensionistes de viduïtat de les quals 72 de temporals.

-La taxa de dependència al mes de setembre és de 3,37 assegurats actius per cada pensionista de la branca jubilació; un 2,0% inferior al setembre de 2018.

Branca general:

Ingressos per cotitzacions de la branca general: s’incrementa un 4,1% els ingressos per cotitzacions d’assalariats i comptes propis respecte al tercer trimestre l’any 2018.

– Total ingressos per cotitzacions dels assalariats i dels treballadors per compte propi: 92 milions d’euros – Total ingressos per cotitzacions de prestacions econòmiques de la CASS (pensions i baixes): 7,7 milions d’euros. Despeses de prestacions de la branca general: +7,4% respecte al tercer trimestre l’any 2018

– Despeses de prestacions sanitàries 72,9 milions d’euros, és a dir +5,8% respecte al tercer trimestre l’any 2018 – Despeses de prestacions econòmiques (baixes, pensions d’invalidesa i pensions d’orfenesa): 45 milions d’euros, és a dir +10% respecte al tercer trimestre l’any 2018

Branca jubilació:

Ingressos per cotitzacions de la branca jubilació: +3,5% respecte al tercer trimestre l’any 2018 – Total ingressos per cotitzacions dels assalariats i treballadors per compte propi: 106,6 milions d’euros. – Total ingressos per cotitzacions de prestacions econòmiques de la CASS (pensions i baixes): 3 milions d’euros – Transferències de Govern per finançar pensions no contributives: 3,6 milions d’euros

Despeses de prestacions de la branca jubilació: +8,6% respecte al tercer trimestre l’any 2018

– Despeses de les pensions contributives: 74 milions d’euros, és a dir +8,8% respecte al tercer trimestre l’any 2018 – Despeses de pensions no contributives: 3,6 milions d’euros, és a dir +6,2% respecte al tercer trimestre l’any 2018

2. Presentació de l’informe de la defensora de l’afiliat

La senyora Carme Moles, defensora de l’afiliat de la CASS, presenta al Consell d’Administració el seu informe d’activitat referent a l’any 2019.

Es destaca la consolidació de la figura de la defensora de l’afiliat com a òrgan neutre i independent que acompanya, aconsella i guia els afiliats per entendre les decisions de la CASS. D’aquesta manera s’ha acompanyat als afiliats que així ho desitjaven en defensar els seus drets davant la institució.

Durant el 2019 s’han dut a terme 128 entrevistes de les quals s’han obert 55 expedients (49 reclamacions i 6 queixes).

La propera setmana es penjarà a la pàgina web de la CASS l’informe complert.