El mestre del col·legi María Moliner denunciat per abusos sexuals a alumnes de maternal porta una setmana ingressat al centre penitenciari de la Comella, on va entrar després de declarar davant la batlle.

Durant aquests dies s’ha pres declaració al director, a l’ajudant que comparteix classe amb el professor i als pares que han posat les denúncies. També s’han analitzat les pertinences i els dispositius electrònics del professor, de 32 anys i que treballa al col·legi des de setembre passat, sense que en principi s’hagi trobat res que validi la seva inculpació.

Davant d’això, la defensa del mestre va presentar aquest dimecres al Tribunal de Corts un recurs contra l’aute de presó provisional al·legant que no hi ha prou elements per inculpar-lo i en demana l’alliberament.