La cursa Súper tanca tres jornades de Spartan Race a Encamp

La Spartan Race Súper ha posat punt final a tres jornades de la popular cursa d’obstacles a Encamp . Les restriccions de participació i els protocols sanitaris no han estat cap entrebanc per viure una gran festa.

Cada participant de la Spartan Race Súper s’enfronta a una vintena d’obstacles, repartits en una quinzena de quilòmetres.

David Ledesma ha vingut de Saragossa i aquest diumenge es penjarà la primera Trifecta, després de completar en tres dies la cursa esprint, la beast i la súper. No pot amagar la satisfacció.

La María de la Cámara ve de Madrid i aquest és el seu quart any a la Spartan Race d’Andorra. S’ha fet una addicta a la prova i el país. Assegura que “és especial”.

La caravana de la Spartan Race està formada per molta gent anònima. A banda dels jutges, els voluntaris i el personal de l’organització, no pot faltar l’animació. Jordi Callau aixeca la moral dels corredors com ningú. David Plaza punxa la música que anima els esperits a la sortida i l’arribada.

Les restriccions per la Covid-19 han limitat la participació a un màxim de 500 corredors per dia, però no han impedit que la Spartam Race d’Encamp torni a ser una festa. La caravana d’espartans marxa amb un bon regust i ganes de tornar.