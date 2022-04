La Cursa Popular Illa Carlemany torna aquest 15 de maig amb la seva 11a edició

La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, juntament amb el secretari d’Estat d’Esports, Justo Ruiz, i la secretària d’Estat de Salut, Helena Mas, han presentat aquest dimarts l’edició del 2022 de la Cursa Popular Illa Carlemany. Aquesta festa social en l’àmbit esportiu, que s’organitza per promocionar l’activitat física i saludable, tindrà lloc el 15 de maig i les inscripcions es podran fer en línia des d’aquest mateix dimarts i fins a l’1 de maig a https://www.esports.ad/ i, a partir del 9 de maig i fins al 14 de maig, presencialment al centre comercial Illa Carlemany.

Enguany es reprèn la cursa popular, aturada el 2020 i el 2021 a causa de la situació de la pandèmia del coronavirus SARS-CoV-2. En aquests dos anys aquesta acció es va celebrar en formats adaptats al context sanitari. Així doncs, aquest any es recupera el format tradicional amb l’11a edició de la Cursa Popular Illa Carlemany, refermant la voluntat de seguir impulsant els hàbits saludables i animar a la ciutadania a fer esport.

Pel que fa al recorregut de la cursa, hi haurà la possibilitat de fer una cursa de 5 quilòmetres i una de 2 quilòmetres, tant per adults com per a infants. La sortida, ubicada davant del centre comercial Illa Carlemany (carrer Consell de la Terra d’Escaldes-Engordany) i l’arribada, al Parc Central d’Andorra la Vella, és la mateixa per a les dues distàncies.

Els participants de la cursa llarga, sortint a les 10:30 hores, hauran de pujar fins a la zona alta de la parròquia d’Escaldes-Engordany, baixaran pels carrers de l’eix comercial fins a l’altura de l’antic camí Ral d’Andorra la Vella i tornaran a ascendir per l’Avinguda Salou i Tarragona fins a l’arribada.

Els de la cursa curta, sortint a les 10:40 hores, pujaran fins el pavelló del Prat Gran, baixaran per l’eix comercial fins al carrer Riberaygua i enllaçaran amb l’avinguda Tarragona fins a la meta.

La principal novetat d’enguany és la promoció de la candidatura als Campionats del món d’esquí alpí Andorra 2027 amb la impressió del logotip a la màniga de les samarretes de la cursa i el lliurament a tots els participants d’un obsequi. A més, l’eslògan de la cursa d’enguany s’ha alineat amb la candidatura amb el nom ‘Moute per Andorra 2027’.

El programa previst pel dia 15 de maig és el següent:

• 10.30 hores: Sortida de la cursa popular llarga de 5 km (adults i infantil).

• 10.40 hores: Sortida de la cursa popular curta de 2 km (adults i infantil).

• 11.30 hores: Lliurament de trofeus als guanyadors de les curses de 5 km adults i infantil (2 categories) i 2 km infantil (3 categories). Zona d’arribada al Parc Central.

Seguidament, entre les 11 hores i les 13 hores hi ha programades activitats per als infants (inflables i taller de pintura de cares) al Parc Central.

Es mantindran els preus de l’edició del 2019 per a les inscripcions de les curses:

• Adults: Cursa de 2 km i 5 km: 5 euros (samarreta+dorsal+xip) o 2 euros (dorsal+xip).

• Infants: Cursa de 2 km i 5 km: 3 euros (samarreta+dorsal+xip) o gratuït (dorsal+xip).

Una part de la recaptació de la venda de samarretes es destinarà al Fons solidari per l’acollida dels desplaçats a Andorra a causa de la crisi a Ucraïna, establint un import de 2 euros per participant. L’any 2019 es va assolir una ajuda de 4.400 euros per al Banc d’aliments de Càritas. A més, es reconeixerà a les 3 escoles de primera ensenyança i 1 de segona ensenyança com a escoles més actives amb un trofeu i un premi de 300 euros en material esportiu escollit per l’escola.

El Dia de l’Esport per a Tothom s’emmarca en l’estratègia nacional per a la nutrició, l’esport i la salut aprovada el 2007 pel Govern i té la missió de promoure i protegir la salut fomentant una alimentació saludable i la pràctica regular d’activitat física per tal de prevenir malalties i millorar la qualitat de vida de la societat.