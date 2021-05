La Cursa Popular del Dia de l’esport per a tothom tampoc es farà el 2021

La Cursa Popular Illa Carlemany , que es fa coincidir amb el Dia de l’esport per a tothom, tampoc se celebrarà aquest 2021. Des del departament d’Esports del Govern s’ha anunciat la cancel·lació de la prova per la dificultat d’organitzar esdeveniments multitudinaris amb contacte entre diferents grups d’edat.

L’edició de l’any passat es va substituir per una Setmana de l’esport per a tothom el mes d’octubre, en què els participants podien comprar una samarreta solidària, a benefici del fons solidari per la Covid-19, i compartir a les xarxes socials un vídeo practicant alguna modalitat esportiva.

Des d’Esports s’ha afegit que s’està treballant en noves activitats per promocionar la pràctica de l’activitat física i els hàbits saludables.