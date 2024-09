La cursa de la Foranca d’Alàs i Cerc formarà part del Lleida Trail Tour

Ermita de la Mare de Déu de les Peces (Foto: Diputació de Lleida)

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida col·labora, enguany, amb el Lleida Trail Tour, un projecte d’Open Trail Races per a la promoció d’aquest esport. Aquesta iniciativa té com a objectiu posicionar el Pirineu i les Terres de Lleida com a destinació activa i sostenible de trail running durant tot l’any i atreure corredors abans i durant les curses.

Al llarg de diversos mesos, els participants tindran l’oportunitat de submergir-se en paisatges naturals espectaculars mentre realitzen una sèrie de reptes esportius. De forma immediata, la cursa protagonista serà la Foranca d’Alàs i Cerc (Alt Urgell) i se sortejaran sis premis entre tots els classificats amb Open Trail Races: dues inscripcions per a la Foranca i quatre experiències de ràfting al Parc del Segre de la Seu d’Urgell. A l’octubre, la cursa que marcarà el calendari del Lleida Trail Tour serà la Mont-roig Trail de Camarasa i Sant Llorenç de Montgai (Noguera), i al novembre, la Camins de Fusta de Sant Guim de Freixenet (Segarra).

El projecte compta amb la corredora Sílvia Puigarnau, responsable del centre INEFC Pirineus, com a prescriptora. Puigarnau va guanyar la medalla de bronze als campionats d’Europa Ultra 2019, va quedar en tercera posició a la Madeira Skyrace de 2022, en segona posició a la Canfranc Marató i en quarta posició a l’Ultra Pirineu 2023. També compta amb diversos top 10 a la copa del món d’Skyrunning.

Es pot consultar tota la informació del Lleida Trail Tour en aquest enllaç. Pel que fa a la promoció del trail running per part del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, també es poden trobar circuits per a cada comarca a la seva pàgina web.