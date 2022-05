La Cursa de la Dona permetrà córrer als homes, que faran d’acompanyants per primera vegada

Després de dos anys d’absència, torna la Cursa de la Dona el 19 de juny amb dos recorreguts, de 5 i 2 quilòmetres i mig. Per primer cop hi podran córrer els homes que acompanyaran, amb la intenció de superar els 700 participants. La recaptació es destinarà a Assandca.

Superar les 700 inscripcions, aquest és el repte que s’hamarcat l’Associació de Dones d’Andorra. Així ho ha assegurat Mònica Maestre, organitzadora i tresorera de l’entitat. “Hem de ser optimistes i almenys superar les 700 de la darrera inscripció. Si arribem a 1.000 inscrits estaria molt bé”.

Per assolir aquest objectiu, la presidenta de l’Associació de Dones d’Andorra, Mireia Codina, ha manifestat que aquest any han creat un premi conjunt “per tots aquells homes que s’hagin inscrit a la cursa i que acompanyin una dona bé sigui la seva mare, la seva filla, la seva germana, la seva cosina, entre d’altres”. Aquesta mesura s’ha pres per animar que hi hagi més inscripcions.