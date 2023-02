La curiosa història de les galetes Oreo

Un pastís fet amb galetes Oreo (Getty images)

Les galetes Oreo van ser creades en 1912 de la mà de Nabisco, una cadena d’alimentació amb seu a Manhattan i que aglutina diferents empreses. No va ser, no obstant això, fins a 1975 que es comença a comercialitzar en altres països.

Les Oreo, malgrat l’èxit obtingut a tot el món (és present en més de 100 paisos) no és una galeta original, sinó que és una mera còpia de les galetes Hydrox, de la marca Sunshine, i que havien aparegut en el mercat quatre anys abans. Aquestes, no obstant això, no van córrer la mateixa sort, entre altres coses perquè el nom no acabava d’agradar als consumidors, ja que l’identificaven amb els productes químics.

La primera galeta Oreo, es va vendre (a granel) el 6 de març de l’any 1912 a New Jersey, un dia que curiosament a l’actualitat encara se celebra als Estats Units, com el dia de les Oreo.

Moltes variants i sabors han sortit des de la seva primera aparició, com les de sabor llimona (a penes van estar uns mesos a la venda), les daurades (golden) amb sabor vainilla o les banyades en xocolata amb llet i xocolate blanc. No obstant això, cap ha venut tant com l’original.

Les galetes Oreo tenen moltes altres anècdotes, com la del nom, d’origen incert, que uns atribueixen a l’embalatge daurat amb el qual es va començar a vendre i que recordava a l'”or”, mentre que uns altres, sostenen que ve del nom en grec “oreo” que significa: bell.

En els seus inicis, però, la galeta es deia “Oreo Biscuit”, per anys més tard passar-se a dir “Oreo Sandvitx”, i finalment tan sols, Oreo, tal i com la coneixem avui dia.

També el seu disseny ha tingut diverses modificacions, fins que durant l’any 1952, es va idear l’actual dibuix amb el trèvol de quatre fulles i el nom i el logo de l’empresa, imprès a la galeta.

En l’actualitat, la galeta Oreo pot presumir de ser la preferida dels consumidors (segons múltiples enquestes) i de vendre més de 40.000 milions d’unitats a tot el món.