La cura dels ficus a la tardor

Després de l’estiu, tant el Ficus benjamina com el Ficus robusta, es troben en la seva època de major esplendor vegetativa, afavorits pels dies llargs, temperatures de dia més aviat altes, a la nit moderades, etc. condicions més que favorables per a un creixement espectacular i apreciable en poc temps.

Amb l’arribada de la tardor, en ésser una planta de clima càlid, s’inicia un canvi en ella, orientat a afrontar la climatologia hivernal, molt més freda. Això s’aprecia amb una reducció evident del creixement de les seves branques, que finalment reduirà totalment el seu desenvolupament.

Respecte al trasplantament d’aquestes dues espècies de ficus, en principi hem d’evitar-ho costi el que costi. Solament hauríem de realitzar-ho si ens trobem al començament de la tardor i no hi ha més remei. L’ideal és esperar a l’arribada de la primavera. La poda igual que en el cas del trasplantament, també hem d’evitar-la i esperar a l’arribada de la primavera.

Quant al reg d’aquests ficus durant la tardor, han de ser més distanciats del que fèiem, ja que la planta transpira menys humitat i com a conseqüència directa se sol assecar més lentament el substrat.

L’abonament del ficus durant l’època tardorenca pot realitzar-se amb fertilitzants tant líquids com sòlids. En qualsevol cas, sempre s’ha de seguir la dosi del fabricant i en aquest període, aplicar la dosi més baixa possible.



Per Floresyplantas.net / AMIC – Tot Sant Cugat