La cuina de la Fundació Sant Hospital de la Seu rep l’acreditació Amed

Acreditació Amed per a la cuina de la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell (Foto: FSH)

La cuina de la Fundació Sant Hospital (FSH) de la Seu d’Urgell ha rebut l’acreditació Amed, que reconeix els establiments i serveis de restauració que promouen l’alimentació mediterrània com a model saludable i sostenible. El programa Amed, liderat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, garanteix la utilització d’oli d’oliva per a amanir i preparar els plats; la inclusió d’una àmplia oferta de verdures, hortalisses i llegums en els menús; la priorització de peixos i carns magres en la confecció dels plats; fruita fresca abundant com a postres habituals i la utilització de productes integrals.

A partir d’ara el servei de cuina de l’FSH estarà identificat amb el distintiu Amed, inclòs dins del Pla integral per a la promoció de la salut mitjançant l’activitat física i l’alimentació saludable (PAAS) de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT). Aquesta iniciativa va començar l’any 2007 a la ciutat de Granollers i es va anar estenent per tot el territori català.