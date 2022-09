La cuina d’alta muntanya reivindica les seves arrels i autenticitat a Andorra Taste

Andorra, el país més muntanyós d’Europa, es converteix des de demà dimecres i fins diumenge que ve, 18 de setembre, en la capital mundial de les cuines d’alta muntanya amb l’inici d’Andorra Taste, el I Congrés Internacional de Gastronomia d’Alta Muntanya. Serà una trobada entre xefs d’altura.

Cuiners internacionals com Rodolfo Guzmán, Anníbal Criollo o Ana Ros i cuiners espanyols acostumats a cuinar paisatges muntanyencs -com Francis Paniego, Nacho Manzano, Óscar García o Fina Puigdevall- participaran en un esdeveniment professional que es proposa abordar el paper dels territoris d’alta muntanya com a ecosistemes gastronòmics generadors de riquesa.

A més, durant el congrés, Andorra Taste reconeixerà amb un premi la trajectòria del xef francès Michel Bras, un dels xefs més importants de la història de la gastronomia, un cuiner que va canviar el curs de la cuina contemporània des d’un minúscul racó del centre de França utilitzant pocs ingredients diferents en el plat, usant herbes autòctones recollides tan sols unes hores abans, abolint nates i salses, creant una cuina nítida, minimalista, sensible, rigorosa i amb un respecte extrem per a l’estacionalitat dels productes i un fort arrelament a les pròpies arrels.

La xef eslovena Ana Roš, escollida millor cuinera del món el 2017; els danesos Mette Helbæk i Flemming Schiøtt, que van renunciar a la vida còmoda de la ciutat de Copenhaguen el 2016 per a instal·lar-se en una parcel·la remota del bosc suec verge d’Hytebrik i crear un projecte gastronòmic-turístic de proximitat extrema a la naturalesa, o els espanyols Nacho Manzano, Mateu Casañas, Oriol Castro, Eduard Xatruch, Fina Puigdevall, Óscar García, Diego Herrero o Albert Boronat també figuren en la llista de ponents, al costat d’una important representació de cuiners andorrans i destacats xefs amb estrelles Michelin que també tenen restaurants al Principat com Francis Paniego, Nandu Jubany o Oriol Rovira.



Territori convidat

El territori convidat enguany és la Serralada dels Andes, amb la presència dels xefs andins Rodolfo Guzmán (Xile) i Anníbal Criollo (Colòmbia). La trobada pretén també posar en valor la gastronomia andorrana, els seus productes autòctons, la seva influència gastronòmica i la seva relació culinària amb França i Espanya.

Per això se sumen al llistat de ponents xefs locals com Carles Flinch, al capdavant d’un restaurant familiar -Can Manel, Andorra la Vella- amb 40 anys d’història que ofereix una cuina tradicional amb tocs d’avantguarda. També es suma la cuina típica andorrana que Dolors Pal (Borda Raubert, la Massana) ha sabut oferir a través dels seus plats casolans elaborats amb productes de proximitat a la borda sobre la que es va construir el restaurant en 1972, una edificació típica dels Pirineus emprada generalment per a resguardar el bestiar o per a emmagatzemar productes agrícoles.

També Marcel Besolí, que està al capdavant de la cuina en un altre referent a Andorra. Des de 1964, el Celler d’en Toni (Andorra la Vella) ofereix als seus clients una cuina de mercat d’elaboració tradicional amb una cuidada selecció de productes. La llista de cuiners andorrans la completa Miquel Canturri, qui defensa la cuina clàssica perfectament executada en el seu restaurant Mínim’s, situat en el barri antic d’Andorra la Vella.

Andorra Taste Popular

Andorra es converteix, així, durant aquesta setmana, en una referència en aquesta cuina d’altura com a exemple de valors com l’autenticitat, la sostenibilitat, el territori i el producte de proximitat, avui predominants en l’alta cuina. Un esdeveniment que al final del programa professional, el divendres, inclou activitats populars i una fira.

Andorra Taste Popular convertirà el carrer Veedors d’Escaldes-Engordany els dies 16, 17 i 18 de setembre en un espai gastronòmic per a tots els públics i dissenyat per a gaudir del millor de la gastronomia andorrana i els seus productes autòctons de la mà de prestigiosos cuiners d’Andorra.

Un recinte amb parades a l’aire lliure on serà possible degustar plats de cuina a preus populars i on es podrà gaudir, a més, de múltiples activitats gratuïtes com sessions de showcooking i una programació especial per a nens, tot amanit amb la millor música en directe.