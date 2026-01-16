“La cronología del agua”, de Kristen Stewart

Després de passar pel 78è Festival Internacional de Cinema de Canes en la secció paral·lela Una Certa Mirada, el debut en la direcció de Kristen Stewart, amb la cinta ‘La cronología del agua’, arriba als nostres cinemes. La cèlebre actriu americana adolescent de la saga vampírica ‘Crepúsculo’ ha crescut com a actriu en un reguitzell de films de cinema adult associat a una certa autoria com demostren treballs a ‘Café Society’ (2014, Woody Allen), ‘Crims del futur’ (2022, David Cronenberg) o la seva participació en pel·lícules d’Olivier Assayas com ‘Sils Maria’ (2012) i ‘Personal Shopper’ (2016).
Kristen Stewart desplega una nova faceta com a cineasta amb un llargmetratge d’empoderament femení inspirat en la novel·la homònima de la nedadora i escriptora americana Lidia Yuknavitch. Es tracta d’un film fragmentat, fet d’instants, de records, que repassa traumes com la pèrdua d’un fill nounat, l’abús patern, els matrimonis fracassats o la drogodependència al costat de qüestions com la pulsió literària. Una història punyent d’autodestrucció i renaixement en què destaca especialment el treball de l’actriu britànica protagonista Imogen Poots.
Però, també resulta una pel·lícula pedant, sovint, que manlleva recursos estètics del cinema de Terrence Malick, cas de ‘L’arbre de la vida’ (2011). Cal valorar el repte d’assumir una veu pròpia, però queda la sensació d’un cert esnobisme, de transmetre superficialitat i afectació per culpa d’un cridaner embolcall formal i d’una gestualitat exagerada. Un conjunt d’elements que acaben desdibuixant la potència i la profunditat d’una història personal colpidora. El repartiment de ‘La cronología del agua’ es completa amb actors com Jim Belushi, Tom Sturrdige, Earl Cave o l’actriu Thora Birch.