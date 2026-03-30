La Cronoescalada nocturna del Pas es recupera aquest dissabte amb unes condicions de neu excel·lents

La 28a Cronoescalada nocturna del Pas de la Casa tindrà lloc aquest dissabte, 4 d’abril, a partir de les 18 hores. Les inscripcions estan limitades a 50 participants i es poden realitzar al web de topcrono.net fins a les 17 hores del dia de l’esdeveniment. El conseller d’Esports del Comú d’Encamp, Nino Marot, ha agraït al Club Pirinenc Andorrà i a la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM) haver recuperat aquesta iniciativa i ha destacat que “competicions com aquestes, en una ciutat esportiva com el Pas de la Casa, recolzen l’esport nacional”. Marot també ha recordat les excel·lents condicions de neu que tindrà aquest any la cursa i ha celebrat que tingui “aquesta voluntat més participativa i no només competitiva”.
El vicepresident del Club Pirinenc Andorrà, Roc Adran, ha fet èmfasi en l’esforç de les parts implicades en l’organització d’aquesta prova, que no es duia a terme des de 2023, i que es recupera amb l’objectiu “de reviure aquesta competició i tornar a viure aquest esperit esportiu”.
La Cronoescalada nocturna serà la cloenda de la MoraBanc Copa d’Andorra d’Esquí de Muntanya 2025-2026. En aquest sentit, el gerent de la Federació Andorrana de Muntanyisme, Ludovic Albós, ha subratllat que “és una prova molt explosiva, molt ràpida” i ha animat als participants “a batre el rècord, que fa molts anys que es manté, que ronda els 16 minuts i que ostenta Kilian Jornet”.
El preu de les inscripcions generals tenen un preu de 35 euros i inclou la llicència federativa d’un dia, tot i que pels socis del Club Pirinenc Andorrà l’import es rebaixa a 25 euros. La directora de la cursa, Neus Cervera, també ha puntualitzat que hi ha un preu de 15 euros per a les escoles esportives, ja que “s’ha volgut fer una participació econòmica molt inclusiva, per tal que puguin participar tots els alumnes de les escoles d’esquí de muntanya”
Desenvolupament de la cursa
La Cronoescalada del Pas de la Casa és una competició únicament d’ascens, d’aproximadament 1,7 quilòmetres de distància i d’uns 420 metres de desnivell positiu, que es realitzarà per la pista directa del Pas de la Casa, la coneguda com a pista central seguint el recorregut del telecadira del Coll Blanc, i amb baixada lliure.
Els primers competidors de la cursa seran els de les categories sub14 i sub16, que començaran a les 18 hores, mentre que a les 18:30 h serà el torn de la resta de participants. Quan la cursa finalitzi, als volts de les 20 h, es realitzarà l’entrega de premis al Centre esportiu del Pas de la Casa. Tots els participants podran gaudir d’un refrigeri que comptarà amb sortejos de material esportiu i d’altres sorpreses.