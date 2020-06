La crisi econòmica de la Covid-19 centrarà el vint-i-dosè cicle de conferències anuals de l’EFA

L’acord d’associació amb la Unió Europea havia de ser el protagonista del vint-i-dosè cicle de l’Empresa Familiar Andorrana (EFA), però la Covid-19 ho va canviar tot. “Donada la transcendència de la crisi econòmica que portarà la pandèmia, vam creure oportú fer una primera reflexió sobre el futur d’Andorra i Europa després del coronavirus”, ha assegurat el president de l’EFA, Francesc Mora.

Durant el pròxim cicle, que se celebrarà el 19 de juny, de manera telemàtica i per primera vegada obert al públic en general, l’Empresa Familiar Andorrana compartirà un seguit de propostes, tant a curt com a mig termini, dirigides al Govern per fer front a la crisi i reactivar l’economia. En aquest sentit, Mora ha destacat que el país “ha de millorar la seva competitivitat i fer-se més atractiva per als inversos, visitants i residents”. Ha recalcat que això no vol dir, necessàriament, diversificar l’economia, ja que “el turisme seguirà sent el gran atractiu d’Andorra, però es pot estar especialitzat en un àmbit, i dins la seva especialitat, ser divers en la seva oferta. El turisme pot tenir moltes cares”.

Jornada d’experts

El webinar ‘La Covid-19 en l’economia andorrana i europea: perspectives’ oferirà cinc conferències amb les veus del president de Grandvalira, Joan Viladomat; el ministre de Finances, Eric Jover; la presidenta del think tank francès LEAP (Laboratoire Européen d’Anticipation Politique), Marie Hélène Caillol; el conseller general, Carles Naudi; el president de Pharos, Marcos Urarte, i el president de l’EFA, Francesc Mora. Entre d’altres aspectes, es parlarà sobre l’impacte que la crisi tindrà en la seguretat jurídica i el model fiscal andorrà.