La crida contra “la privatització de les muntanyes andorranes” aconsegueix gairebé 3.000 signatures

Anar a la muntanya està molt de moda i en aquest nou context el muntanyenc Marco Mijares creu que cal prendre mesures. A través del web change.org ha aconseguit gairebé 3.000 signatures amb la crida “No a la privatització de les muntanyes andorranes”.

L’impulsor de la iniciativa assegura estar “veient un canvi de mentalitat en la població”. Denuncia “una massificació molt gran a les muntanyes i projectes que impliquen la destrucció de la natura“. Pensa “que Andorra ha arribat a un límit amb un equilibri molt fràgil”. Considera que “han de poder conviure els camps de neu amb els espais protegits”.



Des de la plataforma Mijares també demana canvis en el forfet Natura. Una eina positiva per a molts esquiadors però, segons ell, innecessària per a molts altres. En l’actual context de crisi demana reformular el forfet Natura d’una jornada demanant “2 o 3 euros i no 12 o 13 per donar facilitats”. D’aquesta manera creu que “la gent el pagarà amb molt de gust perquè valoren la feina que s’està fent a pistes”.

Defensa que “s’ha de protegir el dret de pas, que molts diuen que està assegurat però en el moment en què estàs pujant per Pal i et diuen que sense forfet Natura has de girar, no t’estan assegurant aquest dret”.



Les queixes no es centren únicament en el forfet Natura. Segons Mijares, el telefèric de Carroi suposarà “una nova destrucció important de la natura” i si es fan els ponts tibetans també “es produirà un impacte natural molt bèstia”. Proposa “aprofitar els recursos que ja tenim” i posa com a exemple el cas de l’aeroport. Reclama aprofitar el de la Seu i no intentar consstruir-ne un en territori nacional.



Aquest divendres Mijares ha lliurat a Tràmits les gairebé 3.000 signatures als ministeris d’Economia i de Medi Ambient.