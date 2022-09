La Creu Roja vol recaptar aliments, el 8 i 9 d’octubre, per l’augment de les necessitats de les famílies

Arran de l’augment de preus generalitzat dels darrers mesos, la Creu Roja ha detectat que el nombre de famílies que necessiten ajuda ha augmentat. Per aquest motiu i, tenint en compte la tardor i l’hivern, està organitzant una altra campanya de recollida de productes de primera necessitat, el 8 i 9 d’octubre, per a poder abastir la botiga solidària i el seu magatzem. No hi ha productes específics, sinó que la idea és poder reforçar tot l’estoc.

L’entitat ha fet una crida als voluntaris per a configurar l’equip de suport i està acabant d’organitzar els supermercats que hi participaran, amb la previsió que siguin una vintena. Des de la Creu Roja constaten que no hi ha un perfil específic d’usuari, sinó que n’hi ha més d’un, entre els quals encara hi ha persones que han fugit de la guerra a Ucraïna.