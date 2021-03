La Creu Roja realitza una nova campanya de recollida d’aliments

El 2020 la Creu Roja Andorrana va organitzar, amb la col·laboració d’un elevat nombre de supermercats del país, dues col·lectes d’aliments destinats a les prestatgeries de la Botiga Solidària, que dona servei a persones que estan patint les conseqüències socials de la pandèmia. La primera va ser al juny i la segona al novembre i entre les dues es va recollir una vintena de tones de productes d’alimentació, higiene personal i neteja de la llar. La societat andorrana va demostrar un gran nivell d’empatia i cohesió. Ara, la Creu Roja Andorrana torna a fer una crida als ciutadans perquè contribueixin, en la mesura de les seves possibilitats, a fornir de provisions la botiga. Per això, aquest cap de setmana, 6 i 7 de març, engega una nova campanya de recollida d’aliments. Gràcies a la col·laboració de 21 supermercats del país, la recollida serà possible a totes les parròquies i també al Pas de la Casa, de dissabte a diumenge en els horaris d’obertura habituals d’aquests establiments.

Es necessiten productes d’higiene personal, productes de neteja de la llar, aliments per a nens i nadons, conserves, plats preparats per escalfar de llarga caducitat i oli. En canvi, la Creu Roja afirma que “anem servits d’arròs, pasta, galetes, llegums cuits, bolquers, tovalloletes infantils, farinetes i llet infantil”. Per problemes de conservació, tampoc es poden acceptar productes frescos com carn, embotits, peix, formatges i làctics. Als supermercats col·laboradors s’hi trobaran cartells amb una llista detallada de tot el que fa falta.

La Creu Roja Andorrana va obrir l’estiu passat una botiga solidària situada al costat mateix de la seu social (avinguda de Santa Coloma, 41–45, d’Andorra la Vella), que serà el punt d’emmagatzematge i de repartiment de les donacions. A cada supermercat hi haurà una parella de voluntaris per animar els consumidors a participar en la iniciativa, que respondran tots els dubtes els ciutadans al respecte.

La distribució dels articles donats durant la campanya és farà en un primer moment mitjançant les xarxes de suport social de cada parròquia. Els particulars i les famílies que ho necessitin podran desplaçar-se directament a la seu social de la Creu Roja Andorrana, en els horaris habituals d’obertura per poder-se acollir a la campanya i expressar les seves necessitats.