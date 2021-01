La Crema del Gener pronostica que l’hivern continuarà i serà llarg i fred

El Comú de Canillo ha celebrat aquest diumenge la tradicional Crema del Gener. Una seixantena de ciutadans de la parròquia s’han acostat al Camp del Som per ser testimoni d’aquest costum que sempre té lloc a finals del primer mes de l’any. Enguany, la crema de l’arbre ha pronosticat que l’hivern continuarà i serà llarg i fred. L’arbre no ha cremat amb intensitat, fet que simbolitza que encara queden dies de baixes temperatures per endavant d’aquesta estació de l’any.

Segons la tradició, la Crema del Gener o Crema del Mai pretén allunyar i acabar el més aviat possible amb el fred i el mal temps. La història recorda que a Canillo durant el mes de gener els nens i joves del poble tallaven un pi del bosc de la Canya i el plantaven al costat de les planelles de Borronet, prop de les escoles. Quan encenien el pi, la gent feia molt soroll amb un corn de banya de bou, un cargol de mar i esquelles.

Els assistents que no s’han volgut perdre la cita, han seguit el tradicional acte respectant les mesures de prevenció i seguretat per evitar la propagació de contagis de la COVID-19.